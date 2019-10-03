Порошенко заявил, что не обращался к Шокину по делу сына Байдена

Петр Порошенко (Фото: скриншот видео 5 канал/Youtube)

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что не давал указаний экс-генпрокурору Виктору Шокину о закрытии уголовного производства против компании Burisma, членом совета директоров которой был Хантер Байден - сын потенциального кандидата в президента США Джозефа Байдена. Об этом Порошенко заявил в комментарии программе Схемы.

"Позиция первая. Он никогда такого не говорил. Позиция вторая. Если бы он это и сказал - никогда, ни с кем, включая Шокина - ни с Байденом, ни с Трампом, ни со своими советниками я слово "Burisma" или "сын господина Байдена" я никогда не произносил", - сказал пятый президент.

Ранее колумнист американского политического издания The Hill Джон Соломон сообщил, что причиной увольнения Шокина якобы стало желание Байдена прекратить дело против компании его сына. В документе, на который ссылается Соломон, утверждается, что Порошенко несколько раз обращался к Шокину с просьбой найти возможность прекратить расследование против Burisma, но получил отказ.

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