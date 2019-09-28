Шокин обвинил Байдена во вмешательстве в дела Украины - The Hill

Виктор Шокин (фото - LIGA.net)

Причиной увольнения бывшего генерального прокурора Виктора Шокина было якобы желание на тот момент вице-президента США Джозефа Байдена прекратить дело против компании Burisma Holdings. Об этом сообщил колумнист американского политического издания The Hill Джон Соломон.

Соломон, лауреат нескольких премий за журналистские расследования в США, ссылается на копию документа, который, по его утверждению, является показаниями Шокина под присягой австрийскому суду по делу бизнесмена Дмитрия Фирташа.

В документе утверждается, что пятый президент Петр Порошенко несколько раз обращался к Шокину с просьбой найти возможность прекратить расследование против Burisma, но получил отказ. После этого Порошенко якобы сообщил Шокину, что Байден "остановит помощь Украине в размере $1 млрд", и потребовал его отставки.

Также, согласно документу, Шокин якобы утверждает, что Байден вместе с Порошенко и другими украинскими чиновниками, включая главу МВД Арсена Авакова, мешали возвращению украинца Фирташа домой, поскольку в таком случае Украина не смогла бы выдать его США. При этом Шокин якобы не получал никаких доказательств вовлечения Фирташа в преступную деятельность.

В документе сказано, что подпись Шокина была поставлена под ним в присутствии нотариуса, и что нотариус подтверждает личность бывшего генпрокурора. Как следует из документа, его перевод на английский нотариально заверен 4 сентября 2019 года.

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