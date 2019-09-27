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Холодницкий рассказал о "деле Байдена"

Холодницкий рассказал о "деле Байдена" - Фото
Назар Холодницкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
27.09.2019, 17:07

Данных о том, что сын или отец Байдены совершали преступления, у САП нет

В рамках производства по делу компании Burisma Group ни экс-вице-президент США Джозеф Байден, ни его сын Хантер не допрашивались и не вызывались, заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в эфире Радио НВ.

На вопрос журналиста, может ли возникнуть что-то, после чего начнется расследование в отношении Байденов, Холодницкий сказал: "Чтобы произошло что-то... это в вашем понимании "что-то", а в моем понимании - это должны быть достаточные данные, которые могут указывать на причастность к совершению преступления. По состоянию на сейчас этого "чего-то" нет".

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назар холодницкий джо байден Хантер Байден
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