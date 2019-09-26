Шокин может восстановиться в должности генпрокурора через суд

Виктор Шокина (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховный Суд рассмотрит иск экс-генпрокурора Виктора Шокина о восстановлении в должности. Об этом сообщается в материалах дела.

2 сентября представитель Шокина Елена Сапожникова обратилась в Верховный Суд с заявлением о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления Высшего административного суда об отказе рассматривать иск экс-чиновника о восстановлении в должности.

6 сентября суд удовлетворил заявление – и открыл производство. Первое заседание состоится 3 октября. Ответчики по делу – Верховная Рада ХVIIІ созыва и пятый президент Петр Порошенко.

Справка. Виктор Шокин был уволен в 2016 году Петром Порошенко после одобрения Рады. По информации СМИ, за увольнением мог стоять Джозеф Байден, который был на тот момент вице-президентом США. Таким образом он якобы пытался препятствовать расследованию против его сына Хантера Байдена, который будто бы связан с коррупцией в газовой компании из Украины.

Вчера была опубликована стенограмма разговора президента Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа. Американский президент говорил о "хорошем генпрокуроре", который якобы был уволен из-за давления Байдена - главного политического конкурента нынешнего хозяина Белого Дома. Зеленский ответил, что новый генпрокурор будет "на 100% его человеком" - и рассмотрит дело о копании Хантера Байдена.

Читайте также: Байден отреагировал на стенограмму Трампа-Зеленского