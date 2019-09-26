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Шокин может восстановиться в должности генпрокурора через суд

Шокин может восстановиться в должности генпрокурора через суд - Фото
Виктор Шокина (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
26.09.2019, 13:35

Ответчики по делу – Верховная Рада ХVIIІ созыва и Петр Порошенко

Верховный Суд рассмотрит иск экс-генпрокурора Виктора Шокина о восстановлении в должности. Об этом сообщается в материалах дела.

2 сентября представитель Шокина Елена Сапожникова обратилась в Верховный Суд с заявлением о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления Высшего административного суда об отказе рассматривать иск экс-чиновника о восстановлении в должности.

6 сентября суд удовлетворил заявление – и открыл производство. Первое заседание состоится 3 октября. Ответчики по делу – Верховная Рада ХVIIІ созыва и пятый президент Петр Порошенко.

Справка. Виктор Шокин был уволен в 2016 году Петром Порошенко после одобрения Рады. По информации СМИ, за увольнением мог стоять Джозеф Байден, который был на тот момент вице-президентом США. Таким образом он якобы пытался препятствовать расследованию против его сына Хантера Байдена, который будто бы связан с коррупцией в газовой компании из Украины. 

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