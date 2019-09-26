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Зеленский объяснил фразу "на 100% мой генпрокурор"

Зеленский объяснил фразу "на 100% мой генпрокурор" - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)
26.09.2019, 11:37

Президент подчеркнул, что никак не влияет на действия Рябошапки

Президент Владимир Зеленский объяснил, что назвал Руслана Рябошапку "на 100% своим генпрокурором", потому что тот является его другом и членом его команды. Об этом украинский лидер рассказал на брифинге после встречи с президентом Дональдом Трампом.

"Мой товарищ. Это правда, мой товарищ. Вся моя команда – это мои люди. Они не моя собственность. Я им не приказываю, что делать. Они прошли долгий какой-то путь, путь избирательной кампании", - объяснил Зеленский.

По его словам, Рябошапка вообще хотел остаться в Офисе президента, поскольку работал в команде Зеленского семь месяцев.

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Владимир Зеленский дональд трамп генпрокурор руслан рябошапка
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