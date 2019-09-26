Зеленский объяснил фразу "на 100% мой генпрокурор"

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский объяснил, что назвал Руслана Рябошапку "на 100% своим генпрокурором", потому что тот является его другом и членом его команды. Об этом украинский лидер рассказал на брифинге после встречи с президентом Дональдом Трампом.

"Мой товарищ. Это правда, мой товарищ. Вся моя команда – это мои люди. Они не моя собственность. Я им не приказываю, что делать. Они прошли долгий какой-то путь, путь избирательной кампании", - объяснил Зеленский.

По его словам, Рябошапка вообще хотел остаться в Офисе президента, поскольку работал в команде Зеленского семь месяцев.

сообщил, что новый генпрокурор, который "на 100% будет его человеком ", рассмотрит дело о компании Хантера Байдена - сына Джозефа Байдена, политического конкурента Трампа. Вчера была опубликована стенограмма разговора Зеленского с Дональдом Трампом. В беседе украинский президент

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