Байден отреагировал на стенограмму Трампа-Зеленского

Джо Байден (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп должен быть привлечен к ответственности. Об этом в Twitter заявил экс-вице-президент США Джозеф Байден, комментируя публикацию Белым домом стенограммы разговора американского лидера с президентом Владимиром Зеленским.

Our president put personal politics above his sacred oath. The House must do its job and hold Donald Trump to account for his abuse of power. I will do mine, making my case for a presidency that will mean real help for those in our country who need it most. pic.twitter.com/NVbk9cnXEx — Joe Biden (@JoeBiden) September 25, 2019

"Для страны трагедия в том, что наш президент поставил личную политику выше священной клятвы. Он поставил свои политические интересы над интересами национальной безопасности, которая поддерживает Украину против давления России. Это оскорбление каждого американца и основополагающих ценностей нашей страны. Это не проблема республиканцев или демократов. Это вопрос национальной безопасности", - отметил Байден.

По его словам, это также является проверкой демократических ценностей в стране.

"Конгресс должен исследовать факты и быстро предпринять меры, чтобы привлечь Дональда Трампа к ответственности", - подчеркнул Трамп.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа с Зеленским. Текст появился на сайте Белого дома.

В ней Зеленский, в частности, согласился рассмотреть вопрос о расследовании дела о компании Хантера Байдена – сына политического конкурента Трампа Джозефа Байдена.

Также оба президента раскритиковали действия по поддержке Украины со стороны ЕС, в частности лидеров Франции Эмманюэля Макрона и Германии Ангелы Меркель.

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