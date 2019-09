Байден отреагировал на стенограмму Трампа-Зеленского

Президент США Дональд Трамп должен быть привлечен к ответственности. Об этом в Twitter заявил экс-вице-президент США Джозеф Байден, комментируя публикацию Белым домом стенограммы разговора американского лидера с президентом Владимиром Зеленским.

Our president put personal politics above his sacred oath. The House must do its job and hold Donald Trump to account for his abuse of power. I will do mine, making my case for a presidency that will mean real help for those in our country who need it most. pic.twitter.com/NVbk9cnXEx