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Байден отреагировал на стенограмму Трампа-Зеленского

Байден отреагировал на стенограмму Трампа-Зеленского - Фото
Джо Байден (фото - EPA)
26.09.2019, 06:49

Бывший вице-президент США убежден, что действия Трампа "являются трагедией и оскорблением для каждого американца"

Президент США Дональд Трамп должен быть привлечен к ответственности. Об этом в Twitter заявил экс-вице-президент США Джозеф Байден, комментируя публикацию Белым домом стенограммы разговора американского лидера с президентом Владимиром Зеленским.

"Для страны трагедия в том, что наш президент поставил личную политику выше священной клятвы. Он поставил свои политические интересы над интересами национальной безопасности, которая поддерживает Украину против давления России. Это оскорбление каждого американца и основополагающих ценностей нашей страны. Это не проблема республиканцев или демократов. Это вопрос национальной безопасности", - отметил Байден.

По его словам, это также является проверкой демократических ценностей в стране.

"Конгресс должен исследовать факты и быстро предпринять меры, чтобы привлечь Дональда Трампа к ответственности", - подчеркнул Трамп.

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Владимир Зеленский дональд трамп стенограмма джо байден
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