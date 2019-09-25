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Из стенограммы. Трамп и Зеленский критикуют Меркель и Евросоюз

Из стенограммы. Трамп и Зеленский критикуют Меркель и Евросоюз - Фото
Владимир Зеленский на Генассамблее ООН (Фото: Justin Lane/EPA)
25.09.2019, 18:14

Президент США заявил, что Евросоюз должен больше делать для Украины

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским, стенограмму которого опубликовал Белый дом, сказал, что европейские страны большо говорят, чем делают для Украины.

"Трамп: Мы много делаем для Украины. Мы прилагаем много усилий и тратим много времени. Гораздо больше, чем делают европейские страны, они должны помогать вам больше. Германия почти ничего не делает для вас. Все, что они делают - только говорят, я думаю, вы должны задать им вопрос об этом. Когда я общался с Ангелой Меркель, она говорила об Украине, но она ничего не делает. Многие европейские страны действуют точно так же. Я думаю, вы должны понимать это и то, что Соединенные Штаты были очень очень лояльны к Украине. Я не говорю о том, что должны быть взаимные обязательства, потому что всякое бывает, но США были очень очень лояльны к Украине.

Зеленский: Вы абсолютно правы. Не только на 100%, а на все 1000%, и я могу сказать вам следующее. Я разговаривал с Ангелой Меркель и я встречался с ней. Я также встречался и разговаривал с Макроном, и я говорил им, что они делают недостаточно, не столько, сколько нужно делать в отношении санкций. Они не работают столько, сколько могли бы работать для Украины. Так и получается, хотя по логике Европейский Союз должен быть нашим самым большим партнером, но при этом технически Соединенные Штаты гораздо больший партнер, чем Евросоюз, и я очень благодарен вам за это, потому что США действительно много делают для Украины. Больше, чем Евросоюз. Особенно когда они говорят о санкциях против России".

По поводу сегодняшней встречи Трамп-Зеленский читайте наш материал "Ловушка для Зеленского: два сценария сегодняшней встречи с Трампом".

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