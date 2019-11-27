Трампа пригласили на слушания по импичменту

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Комитет Палаты представителей США по делам юстиции пригласил президента Дональда Трампа принять участие в слушаниях в рамках подготовки к процедуре импичмента главы государства. Соответствующее письмо председателя комитета Джерольда Надлера опубликовано во вторник, 26 ноября, сообщает Deutsche Welle.

Мероприятие назначено на 4 декабря.

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По словам Надлера, Трамп "может воспользоваться этой возможностью, чтобы присутствовать на слушаниях по импичменту" или "может прекратить жаловаться на процесс".

Глава комитета по делам юстиции выразил надежду, что президент решит участвовать в слушаниях лично или направить на них своего адвоката. Трампа просят сообщить комитету о своем решении не позднее 1 декабря.

Справка. Президента США Трампа подозревают в том, что он хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против конкурента, якобы связанного с коррупцией в Украине. С этим увязали заморозку военной помощи Киеву. Демократы добиваются импичмента Трампа. Есть стенограммы первого и второго телефонных разговоров Трамп-Зеленский. Вся эта история - максимально доступно.