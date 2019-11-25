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Конгресс получил новые записи о давлении Трампа на Украину - ABC

Конгресс получил новые записи о давлении Трампа на Украину - ABC - Фото
Рудольф Джулиани и Дональд Трамп (Фото - EPA)
25.11.2019, 09:44

На записях, предоставленных партнером Джулиани, якобы присутствует сам президент США

Комитет по разведке Палаты представителей США в рамках расследования об импичменте президента Дональда Трампа получил в свое распоряжение аудио и видеозаписи, а также фотографии, на которых может присутствовать сам Трамп и его личный адвокат Рудольф Джулиани. Об этом сообщает ABC News.

По информации ABC, материалы были предоставлены арестованным в США партнером Джулиани Львом Парнасом, в соответствии с повесткой, полученной от комитета по разведке. Помимо записей и фото, Парнас якобы предоставил Конгрессу множество документов на английском и украинском языках.

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Согласно показаниям свидетелей в Конгрессе, Парнас помогал Джулиани в его делах, связанных с Украиной, - в попытках начать расследование против Джо Байдена, возможного конкурента Трампа на выборах, а также в кампании против посла США в Украине Мари Йованович, в результате которой она была отозвана.

Также  канал CNN в субботу сообщил, что Парнас готов дать показания перед Конгрессом. В частности, он хочет рассказать о том, что конгрессмен-республиканец Дэвид Нуньес, член комитета по разведке, активно защищающий Трампа, в декабре прошлого года встречался в Вене с экс-генпрокурором Виктором Шокиным, чтобы обсудить возможный компромат на Байдена.

  • Парнас и его партнер Игорь Фруман были арестованы в октябре при попытке покинуть территорию США. Их обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.
  • Вчера комитет по разведке Палаты представителей США приступил к работе над докладом о том, что стало известно в ходе расследования.

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