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Трамп верит в конспирологическую теорию: Украина ненавидела меня

Трамп верит в конспирологическую теорию: Украина ненавидела меня - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
22.11.2019, 18:14

Президент США убежден, что украинцы взломали сервера Демократической партии, чтобы подставить Россию

Президент США Дональд Трамп продолжает придерживаться убеждения, что Украина была против него во время выборов в 2016 году. Об этом он заявил сегодня в интервью телеканалу FoxNews.

"Украина ненавидела меня. Они преследовали меня во время выборов. Они хотели, чтобы победила Хиллари Клинтон", - заявил он.

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Трамп настаивает на опровергнутой конспирологической теории, что в 2016 году сервер Национального комитета Демократической партии был взломан из Украины, чтобы "подставить Россию". Трамп повторил в эфире тезисы о том, что якобы компания CrowdStrike, расследовавшая взлом сервера демократов, на самом деле принадлежит украинскому олигарху, и что якобы сотрудники ФБР не были допущены к изучению сервера.

  • Вчера во время открытых слушаний в Конгрессе бывшая советница Трампа по России и Европе Фиона Хилл заявила, что Трамп игнорировал топ-советников, а вместо этого придерживался ложной теории об украинском вмешательстве в американские выборы.
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вмешательство в выборы дональд трамп импичмент конспирология
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