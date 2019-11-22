Трамп верит в конспирологическую теорию: Украина ненавидела меня

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп продолжает придерживаться убеждения, что Украина была против него во время выборов в 2016 году. Об этом он заявил сегодня в интервью телеканалу FoxNews.

"Украина ненавидела меня. Они преследовали меня во время выборов. Они хотели, чтобы победила Хиллари Клинтон", - заявил он.

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Трамп настаивает на опровергнутой конспирологической теории, что в 2016 году сервер Национального комитета Демократической партии был взломан из Украины, чтобы "подставить Россию". Трамп повторил в эфире тезисы о том, что якобы компания CrowdStrike, расследовавшая взлом сервера демократов, на самом деле принадлежит украинскому олигарху, и что якобы сотрудники ФБР не были допущены к изучению сервера.