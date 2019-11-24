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В Конгрессе сделали важный шаг на пути к импичменту Трампа

В Конгрессе сделали важный шаг на пути к импичменту Трампа - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
24.11.2019, 19:44

Комитет провел пять публичных слушаний и больше не планирует

В Комитете по разведке Палаты представителей США приступили к работе над докладом после двух недель публичных слушаний с показаниями нынешних и бывших официальных лиц США в деле об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу комитета Адама Шиффа.

Группа провела пять публичных слушаний и больше не планирует.

Доклад является важным шагом на пути к возможному голосованию вопроса об импичменте в Палате представителей. В случае одобрения доклада Конгрессом, контролируемый республиканцами Сенат вынесет решение - следует ли осудить Трампа и снять его с должности.

Демократы обвинили Трампа в злоупотреблении своей властью путем оказания давления на президента Владимира Зеленского с целью дискредитации возможного соперника Трампа на выборах Джозефа Байдена.

20 ноября посол США в ЕС Гордон Сондленд заявил на слушаниях в Конгрессе, что на Украину оказывалось давление по поручению личного адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани, который выполнял указания президента США.

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Владимир Зеленский дональд трамп конгресс импичмент
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