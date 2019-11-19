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Люди Трампа давили на Зеленского еще до инаугурации - свидетель

Люди Трампа давили на Зеленского еще до инаугурации - свидетель - Фото
Фиона Хилл после десятичасовых показаний в Конгрессе (Фото - EPA)
19.11.2019, 13:43

Фиона Хилл подтвердила информацию, что у избранного президента беспокоились о требованиях Джулиани расследовать Burisma еще в мае

Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани и его партнеры Игорь Фруман и Лев Парнас еще до инаугурации президента Владимира Зеленского оказывали давление на Украину. Об этом рассказала в своих показаниях Конгрессу бывшая советница президента США по Европе и России Фиона Хилл.

По словам Хилл, в конце мая член наблюдательного совета Нафтогаза Амос Хохштейн рассказал ей, что украинские чиновники очень обеспокоены давлением со стороны Джулиани, Парнаса и Фрумана, которые якобы добивались изменений в составе правления Нафтогаза и начала расследования по делу Burisma.

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Ранее Associated Press со ссылкой на анонимные источники сообщала, что 7 мая Зеленский собирал совещание, в котором участвовали на тот момент советники избранного президента Андрей Ермак и Андрей Богдан, глава Нафтогаза Андрей Коболев, а также Хохштейн. На совещании обсуждалось, что предпринять в ситуации, когда Трамп и Джулиани настаивают на расследовании против экс-вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера в рамках дела Burisma, и как избежать втягивания Украины в американские выборы.

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Владимир Зеленский Рудольф Джулиани нафтогаз Burisma Фиона Хилл Амос Хохштейн
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