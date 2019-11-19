Люди Трампа давили на Зеленского еще до инаугурации - свидетель

Фиона Хилл после десятичасовых показаний в Конгрессе (Фото - EPA)

Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани и его партнеры Игорь Фруман и Лев Парнас еще до инаугурации президента Владимира Зеленского оказывали давление на Украину. Об этом рассказала в своих показаниях Конгрессу бывшая советница президента США по Европе и России Фиона Хилл.

По словам Хилл, в конце мая член наблюдательного совета Нафтогаза Амос Хохштейн рассказал ей, что украинские чиновники очень обеспокоены давлением со стороны Джулиани, Парнаса и Фрумана, которые якобы добивались изменений в составе правления Нафтогаза и начала расследования по делу Burisma.

Читайте также: Военную помощь Украине заблокировал лично Трамп - замгоссекретаря

Ранее Associated Press со ссылкой на анонимные источники сообщала, что 7 мая Зеленский собирал совещание, в котором участвовали на тот момент советники избранного президента Андрей Ермак и Андрей Богдан, глава Нафтогаза Андрей Коболев, а также Хохштейн. На совещании обсуждалось, что предпринять в ситуации, когда Трамп и Джулиани настаивают на расследовании против экс-вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера в рамках дела Burisma, и как избежать втягивания Украины в американские выборы.

О том, что близкие к Трампу люди хотели смены руководства Нафтогаза , стало известно в начале октября.

Читайте также: Опубликована расшифровка первого разговора Зеленского и Трампа