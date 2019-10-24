Зеленский переживал из-за давления Трампа еще до инаугурации - АР

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский еще 7 мая - до своей инаугурации - был обеспокоен возможным давлением со стороны американского лидера Дональда Трампа насчет компромата против его конкурента, экс-вице-президента США Джозефа Байдена. Об этом со ссылкой на три источника пишет Associated Press.

Вскоре после победы на выборах президента Зеленский собрал группу советников для обсуждения энергетических проблем - Андрея Ермака и Андрея Богдана, главу Нафтогаза Андрея Коболева и американского супервайзера при этой компании Амоса Хохштейна (экс-дипломат, советник Байдена по Украине при Бараке Обаме, - ред.).

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Но в итоге, пишет агентство, на трехчасовой встрече речь шла о том, что предпринять в ситуации, когда Трамп и его личный адвокат Рудольф Джулиани настаивают о расследовании против Байдена и его сына Хантера, и как избежать втягивания Украины в американские выборы.

Примечательно, пишет AP, что за день до беседы 7 мая в Киеве Госдеп отозвал своего посла в Украине Мари Йованович, которая была мишенью для критики со стороны Джулиани.

Несмотря на публикацию стенограммы второго телефонного разговора Зеленский-Трамп, который привел к скандалу в США и началу процедуры импичмента американского президента, то, о чем лидеры беседовали 21 апреля, по-прежнему остается тайной. Трамп обещал показать этот транскрипт, но пока ничего не сделал.

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Собеседники AP не уточняли, была ли связана обеспокоенность Зеленского с тем, что он услышал от Трампа в первой беседе по телефону.

"В любом случае, новоизбранный лидер страны... с самого начала знал, что жизненно важная военная поддержка США может зависеть от того, захочет ли он стать на какую-либо сторону в американской политической борьбе. Первое серьезное испытание во внешней политике Зеленскому устроил не его враг - Россия, а самый важный союзник - США", - резюмировали в агентстве.

Справка. В начале сентября СМИ США написали, что Трамп хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против сына Байдена Хантера, который якобы связан с коррупцией в газовой компании из Украины. Некоторые чиновники увязали заморозку помощи Украине именно с этим. LIGA.net ведет хронику "Украиногейта". Демократы добиваются импичмента Трампа. Эта запутанная история - максимально доступно.