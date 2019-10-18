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Что на самом деле сказали об Украине у Трампа: перевод брифинга

Что на самом деле сказали об Украине у Трампа: перевод брифинга - Фото
Мик Малвейни (фото - ЕРА)
18.10.2019, 09:26

Так в Белом доме признали, что заморозили военную помощь Украине, чтобы та расследовала дела против американских демократов? LIGA.net разобралась.

Сегодня продемократические американские СМИ написали, что у президента США Дональда Трампа нечаянно "признали давление на Украину". Речь идет о вчерашнем брифинге и.о. начальника аппарата Белого дома Мик Малвейни, где он якобы заявил, что военная помощь ВСУ была заморожена частично в обмен на то, чтобы в Украине начали расследовать дело против американских демократов об американских выборах 2016 года.

Чтобы разобраться, кто, что и как сказал, а также показать отношение администрации Трампа к этой ситуации и Украине в частности, приводим перевод соответствующего куска диалога журналиста (Ж) и спикера (ММ).

ММ: Трамп не большой фанат помощи другим странам; никогда не был, и по прежнему не фанат. Не любит он отдавать деньги за границу, особенно когда их некачественно тратят. Именно потому было принято решение. Он такой: "Послушайте, это коррумпированное место. Не хочу отправлять им кучу денег, чтобы они их непонятно как растратили и набили свои карманы. Вдобавок, я не уверен, что страны Европы им помогают". Мы обнаружили, что от Европы идет ноль или около ноля долларов на летальное вооружение для Украины. Сами слышали, как Трамп говорил: мы даем им танки, а эти - подушки. Это правда. Что бы там ни заявляли европейцы о поддержке Украины, они скупердяи, когда речь заходит о летальном вооружении. Они не помогали Украине и до сих пор не помогают. И президенту это не понравилось. Это и были причины. Упоминал ли он при мне обо всем этом в связи с сервером DNC? Конечно. Вот, как-то так. Именно потому мы и заморозили деньги.

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Ж: Значит, требование расследовать демократов было одной из причин того, что Трамп заблокировал помощь Украине?

ММ: Если посмотреть, что произошло в 2016-м...

Ж: О расследовании по демократам.

ММ: ...То это, определенно, было частью того, из-за чего он обеспокоился насчет коррумпированности этой нации. И это совершенно нормально.

Ж: Как и заморозка помощи?

ММ: Да. Она, кстати, потом была разблокирована. <...>

Ж: Но, чтобы прояснить, то, что вы сейчас описали, и есть quid pro quo (таким латинским выражением в США коротко называют ситуацию Трамп-Украина: "ты оказываешь услугу мне, я тебе", "что-то за что-то", - ред.). А именно: финансирование не пойдет, пока не будет расследования насчет сервера демократов.

ММ: Мы постоянно так поступаем во внешней политике. Мы уже придерживали средства для... Что это было? Для стран Северного Треугольника (Гватемала, Гондурас, Сальвадор, - ред.). Мы ставили помощь им на паузу, чтобы они поменяли свою политику по иммиграции.

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Далее Малвейни заявил, что оппоненты Трампы обеспокоены внутренним политическим влиянием на внешнюю политику.

ММ: ...И у меня для всех новости: смиритесь уже. Всегда будет внутриполитическое влияние на внешнюю политику.

Ж: Так что насчет Байденов? Вы считаете, что это ОК - задерживать помощь и требовать расследования против политических оппонентов президента?

ММ: Нет, задержка с деньгами абсолютно не связана с Байденами. Тут без вариантов.

Он перечислил, из-за чего на самом деле (по его словам) произошла временная заморозка помощи Украине:

— коррумпированность Украины;
— попытка узнать, участвуют или нет другие страны в поддержке Украины;
— попытка узнать, сотрудничают или нет они (власти Украины) по расследованию, которое ведет Минюст США.

"Это совершенно законно", - полагает представитель Белого дома.

Справка. В сентябре СМИ США писали, что Трамп якобы хочет вынудить Зеленского помочь ему с президентской гонкой-2020 через расследование против конкурента - Джозефа Байдена, якобы связанного с коррупцией в Украине лично или через сына Хантера (доказательств этого нет). СМИ увязали заморозку помощи Украине с этим. LIGA.net ведет хронику скандала: демократы добиваются импичмента Трампа.

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давление импичмент военная помощь Мик Малвейни
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