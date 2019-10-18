"Смиритесь уже". В Белом доме признали давление на Украину - CNN

Мик Малвани (фото - ЕРА)

Вчера, 17 октября, на брифинге и.о. начальник аппарата Белого дома Мик Малвани внезапно признал, что у президента США Дональда Трампа летом заморозили военную помощь Украине частично в обмен на то, чтобы в Киеве начали расследовать дело против американских демократов. Об этом пишет сайт канала CNN.

"Именно потому мы и поставили на паузу деньги", - цитируют его. Спикер Белого дома также якобы добавил, что он знает только о запросе США к Украине расследовать дело взлома сервера Демократического нацкомитета в 2016-м.

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Как сообщает CNN, после недель отрицания Белым домом какого-либо давления на Украину через военную помощь, Малвани подтвердил это и предложил "смириться уже". "Мы постоянно делаем так во внешней политике", - сказал он о методах администрации Трампа.

Несколькими часами позднее Малвани пошел на попятную. Он написал, что "единственными причинами, по которым мы придержали деньги, было беспокойство по поводу отсутствия поддержки со стороны других стран и озабоченность по поводу коррупции".

CNN является для американского лидера одной из главных мишеней при обвинениях в "фейковости" новостей.

Справка. В сентябре СМИ США писали, что Трамп якобы хочет вынудить Зеленского помочь ему с президентской гонкой-2020 через расследование против конкурента - Байдена, возможно, связанного с коррупцией в Украине лично или через сына Хантера. СМИ увязали временную заморозку военной помощи Украине именно с этим. LIGA.net ведет хронику скандала: демократы добиваются импичмента Трампа.

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