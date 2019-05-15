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15.05.2019, 12:40

Джулиани обвинил посла Йованович в саботаже политики Трампа

Джулиани обвинил посла Йованович в саботаже политики Трампа - Фото
Рудольф Джулиани (фото - ЕРА)

Личный адвокат президента США заявил, что кандидатура следующего американского посла в Украине уже определена, но не назвал имени этого дипломата

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Американский посол в Украине Мари Йованович, которую отзывает Госдепартамент США, "была частью проблем и усилий против президента Дональда Трампа" и якобы сообщала властям в Киеве "недостоверную информацию". Об этом заявил личный адвокат президента США Рудольф Джулиани, пишет в Facebook взявший у него комментарий журналист Дмитрий Анопченко.

Джулиани ранее заявил, что посольство США в Киеве "было частью сговора".

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По его словам, примерно год назад "один из конгрессменов рассказал": Йованович будто бы уверяет украинских чиновников в том, что президента Трампа ждет импичмент. "Это было ложью. Президент признан полностью невиновным (в расследовании Мюллера, - ред.). Никаких связей с россиянами... Никаких доказательств препятствования правосудию", - сказал юрист.

"И сейчас пришло время расследовать действия демократов: а каким образом они все это создали? И она (Йованович, - ред.) была, что называется, "за ту сторону", - уточнил он, добавив, что посол "противодействовала политике Трампа".

Джулиани заверил, что новым представителем официального Вашингтона в Украине "будет человек, поддерживающий администрацию президента Трампа и правильно понимающий его политику в этом сложном и ключевом регионе мира".

20 мая у Йованович будет последний рабочий день в Киеве.

Генпрокурор Юрий Луценко обвинил Йованович в том, что она якобы делила украинских силовиков на "своих" и "чужих".

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Теги: Рудольф Джулиани, дональд трамп, мари йованович, посол сша
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