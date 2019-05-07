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07.05.2019, 15:04

Минюст США опубликовал новую версию доклада Мюллера

Минюст США опубликовал новую версию доклада Мюллера - Фото
Роберт Мюллер (фото - ЕРА)

Новая версия доклада проливает свет на то, почему значительная часть ранее опубликованного 448-страничного документа была отредактирована

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Министерство юстиции США выпустило новую версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования российского вмешательства в американские выборы. Публикация документа последовала после иска издания BuzzFeed News, которое сослалось на закон о свободе информации.

Новая версия доклада проливает свет на то, почему значительная часть ранее опубликованного 448-страничного документа была отредактирована.

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В ранее опубликованном отчете содержались секретные, поэтому – скрытые данные, распределенные по нескольким категориям: те, которые могут нанести вред расследованию; материалы большого жюри, которые являются секретными по федеральным законам; конфиденциальная информация.

В новой версии доклада четко указано, какая и в каком месте информация была скрыта: где данные не разглашаются, поскольку это может навредить расследованию; а что скрыто из соображения национальной безопасности.

18 апреля была опубликована первая версия доклада, который скоро стал бестселлером в США. Согласно документу, спецпрокурор США после более чем двух лет расследований не смог выяснить, мешал ли американский президент Дональд Трамп правосудию из-за "связей с РФ", а если мешал, то как именно. 

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7 мая сообщалось, что сотни отставных федеральных прокуроров в США полагают, что Трампа давно уже можно было бы привлечь к суду, если бы не его президентский иммунитет. Около 500 экс-прокуроров подписали открытое письмо в ответ на доклад спецпрокурора по "российскому делу" Мюллера.

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Теги: США, доклад мюллера
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