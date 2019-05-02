Отчет Мюллера по делу Трамп-РФ стал бестселлером в США

Роберт Мюллер (фото - EPA)

Отредактированная версия доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера о расследовании предлопологаемой связи американского президента Дональда Трампа с Россией во время выборов 2016 года стала самой продаваемой публикацией в США. Об этом 1 мая сообщает The New York Times со ссылкой на NPD BookScan.

За первую неделю продаж раскупили чуть менее 42000 экземпляров доклада.

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Отчет разошелся большим тиражом, чем любая документальная книга в документальной литературе в списке BookScan с помощью прямых продаж в магазинах. Книга стоит 15 долларов.

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