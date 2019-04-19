Трамп - Мюллеру: "Game over". Главная тема в США - коротко

Роберт Мюллер и Дональд Трамп (коллаж - LIGA.net)

Расследование против Дональда Трампа длилось два года. Спецпрокурор Роберт Мюллер изучал вмешательство России в американские выборы и сговор Трампа с Путиным. Вчера был опубликован доклад на более чем 400 страниц. Его суть - коротко в нескольких пунктах пересказывает LIGA.net.

Было две операции Кремля. Первая - кампания в соцсетях. Фабрика троллей из РФ использовалась против соперницы Трампа Хиллари Клинтон. Вторая – хакерский взлом личной почты Клинтон.

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Был план Путина и Трампа. Зять Трампа Джаред Кушнер и российский финансист Кирилл Дмитриев совместно работали над "кратким планом примирения США и РФ". Переговоры проходили до инаугурации Трампа. Копия плана была предоставлена экс-госсекретарю Рексу Тиллерсону.

Доклад подтвердил теневые связи. С россиянами встречался советник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн (уже бывший). Он просил посла РФ Сергея Кисляка донести в Кремль: не стоит вводить санкции в ответ на санкции Барака Обамы. Кремль - согласился. Трамп в ответ написал тогда в Twitter: "Отличный шаг. Всегда знал, что он (Владимир Путин) очень умен!".

Но сговора не установил. Следствие не смогло установить, что члены кампании Трампа сговаривались или координировали действия с РФ.

Трамп активно мешал расследованию. В мае 2017 года, узнав о назначении Мюллера, Трамп сказал: "О Боже. Это ужасно. Это конец моего президентства". Сначала Трамп убрал генпрокурора и поставил лояльного. Затем убрал директора ФБР. Пытался и Мюллера снять, но не смог. Доклад указывает на косвенные доказательства.

Юрист Трампа лгал в Конгрессе. Юрист Трампа выступал в Конгрессе и сказал, что у президента никогда не было бизнес-интересов в России. В докладе утверждается: Трам знал, что его юрист Майкл Коэн будет лгать в Конгрессе. Интересы у Трампа были – Коэн лично пытался запустить в Москве проект Трампа по недвижимости. Но улик мало. Мюллер не смог доказать, что врать адвоката заставил Трамп.

Тайна Манафорта. Все указывает на то, что ключевой свидетель - бывший политтехнолог Трампа Пол Манафорт. Недавно он получил 7,5 лет заключения (мошенничество, давление на свидетелей, незаконный лоббизм за рубежом). Именно он мог бы дать следствию недостающие факты. Но Манафорт молчит. Мюллер считает - ждет помилования от президента.

Итог двух лет расследования. Лояльный Трампу новый генпрокурор заявил, что Трамп чист и в деле можно ставить точку. Демократы обвинили его в предвзятости. А Трамп, которому удалось защититься от импичмента, опубликовал торжествующую картинку с надписью "игра окончена".

Но аналитики в США полагают, что Конгресс еще может удивить Трампа в ближайшее время. "Мистер Мюллер сделал свою работу. Настал черед Конгресса сделать свою", - пишет в колонке для NYT обозреватель Ноа Букбиндер. По его мнению, в докладе достаточно фактов, чтобы утверждать: Трамп препятствовал правосудию - а это прямая дорога к импичменту.

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