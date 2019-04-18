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18.04.2019, 17:50

Доклад Мюллера: У команды Трампа и России не было сговора

Доклад Мюллера: У команды Трампа и России не было сговора - Фото
Дональд Трамп (фото - EPA)

Генпрокурор заявил, что сговора между командой Трампа и россиянами не было и президент не препятствовал расследованию Мюллера

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Между штабом на то время кандидата в президенты Дональда Трампа и российскими чиновниками не было сговора. Об этом заявил генпрокурор Уильям Барр, представляя доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, передает CNN.

По словам Барра, хотя Мюллер его команда "расследовали целый ряд связей или контактов между должностными лицами кампании Трампа и лицами, связанными с российским правительством", они не нашли никаких доказательств сговора.

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После того, как Мюллер не выявил признаков сговора с Россией, он изучал, могли ли определенные действия президента Трампа препятствовать расследованию спецпрокурора. В этом направлении обвинение также выдвинуто не было.

Публикация доклада была заранее анонсирована на сегодня. CNN со ссылкой на свои источники сообщает, что, хотя в отчет для публикации и были внесены правки, поскольку там содержится информация, связанная с нацбезопасностью, эти правки были незначительными.

Трамп отреагировал на информацию из отчета с креативом. В своем Facebook он опубликовал картинку со стилизованной под известный сериал "Игра престолов" надписью, однако вместо названия сериала там написано "Игра окончена" в адрес "ненавистников" и "радикальных левых демократов". На картинке также написано: "Нет сговора. Нет препятствий".

До публикации доклада спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что Барр "поступился своим авторитетом и независимостью минюста ради своих целенаправленных усилий по защите" Трампа.

"Процесс отравлен еще до того публикации доклада", - отметил лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

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Теги: Роберт Мюллер, расследование, дональд трамп
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