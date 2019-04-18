В Минюсте США сказали, когда обнародуют версию доклада Мюллера

Роберт Мюллер (фото - EPA)

Сегодня министерство юстиции США опубликует отредактированную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве на выборах и деятельности предвыборного штаба Дональда Трампа. Об этом сообщает Голос Америки.

"Даже запланированная публикация почти 400-страничного доклада быстро переросла в политические баталии о том, пытается ли генеральный прокурор Уильям Барр защитить назначившего его президента и представить выводы доклада в выгодном ему свете, до того как американцы смогут ознакомиться с ним самостоятельно и сделать собственные выводы", - отмечается в сообщении.

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Барр проведет пресс-конференцию в 16:30, на которой представит свою интерпретацию выводов доклада, после чего передаст отредактированные копии Конгрессу и общественности.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что Барр "поступился своим авторитетом и независимостью минюста ради своих целенаправленных усилий по защите" Трампа.

"Процесс отравлен еще до того публикации доклада", - отметил лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

Белый дом отказался комментировать сообщение телекомпании ABC News о том, что он получил расширенную информацию о содержании доклада Мюллера по сравнению с той, которую ранее обнародовал Барр.

Ожидается, что доклад содержит собранную Мюллером информацию о связях между штабом Трампа и Россией, которые не носили преступного характера.

8 апреля президент США Дональд Трамп обвинил команду Мюллера в утечках информации. При этом, некоторые члены команды Мюллера отмечают, что выводы доклада по итогам этого расследования компрометируют Трампа гораздо сильнее, чем это следует из слов генпрокурора.