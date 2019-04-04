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04.04.2019, 21:19

В докладе Мюллера есть компрометирующая Трампа информация - СМИ

В докладе Мюллера есть компрометирующая Трампа информация - СМИ - Фото
Роберт Мюллер (фото - EPA)

Генпрокурор Барр в своем резюме не вполне точно передал выводы доклада, считают участники расследования

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Некоторые члены команды спецпрокурора Роберта Мюллера, которая провела расследование вмешательства России в выборы президента США, отмечают, что выводы доклада по итогам этого расследования компрометируют президента Дональда Трампа гораздо сильнее, чем следует со слов генпрокурора Уильяма Барра. Об этом пишет Голос Америки на основе публикаций The Washington Post и The New York Times.

По данным WP и NYT, члены команды Мюллера сказали коллегам, что Барр не вполне точно передал выводы расследования. Они считают, что собранная ими информация относительно препятствования правосудию значительна и вызывает беспокойство.

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Генпрокурор обещал обнародовать доклад к середине апреля, после того, как из него будет исключена вся конфиденциальная информация. Однако контролируемый демократами Юридический комитет Палаты представителей проголосовал за то, чтобы затребовать повесткой полный текст доклада и сопутствующие материалы.

Барр представил резюме доклада Мюллера, согласно которому расследование не нашло свидетельств сговора между предвыборным штабом Трампа и Россией. По словам генпрокурора, Мюллер не пришел к выводу, что президент пытался препятствовать расследованию, но и не снял с него подозрения. При этом Барр и его заместитель сочли, что оснований для выдвижения обвинений в препятствовании правосудию недостаточно.

Несмотря на слова Барра о том, что доклад не окончательно снимает подозрения с президента, сам Трамп заявил, что полностью оправдан.

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Теги: Роберт Мюллер, дональд трамп, Уильям Барр, вмешательство в выборы
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