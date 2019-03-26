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26.03.2019, 23:18

Расследование Мюллера: стало известно, когда обнародуют отчет

Расследование Мюллера: стало известно, когда обнародуют отчет - Фото
Уильям Барр (фото - EPA)

Публичная версия отчета Мюллера стане доступна в течение нескольких недель, уверяют в Минюсте США

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Генеральный прокурор США Уильям Барр планирует опубликовать публичную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о расследовании вмешательства России в президентские выборы 2016 года в течение "недель, а не месяцев". Об этом заявил представитель министерства юстиции, передает Reuters.

Барр опубликовал собственное резюме основных выводов отчета 24 марта, но сказал, что ему нужно больше времени, чтобы просмотреть отчет и определить, какая его часть может быть обнародована.

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О планах опубликовать публичную версию отчета в ближайшие недели генпрокурор США сообщил председателю судебного комитета Сената Линдси Грэму по телефону.

Чиновник заявил, что не планирует делиться расширенной копией отчета с Белым домом.

Некоторые части конфиденциального отчета Мюллера содержат материалы, которые появились в ходе секретных заседаний большого жюри. Федеральные правила обычно запрещают правительству раскрывать эту информацию для общественности.

В отчете также содержится информация о продолжающихся уголовных расследованиях, которые Мюллер направил в другие офисы адвокатов США.

Барр еще не указал точную дату, когда окончательная публичная версия может быть готова.

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Демократы в Палате представителей США призвали его выпустить его до 2 апреля, что дало бы министерству юстиции чуть больше недели, чтобы завершить рассмотрение.

Минюст не прокомментировал просьбу демократов.

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Теги: Роберт Мюллер, Уильям Барр, вмешательство в выборы
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