Трамп обвинил команду Мюллера в "сливе" данных журналистам

Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп у себя в Twitter обвинил команду спецпрокурора Роберта Мюллера, которая расследовала вмешательство России в американские выборы, в утечках информации.

"Похоже, что команда Роберта Мюллера из 13 ненавистников Трампа и злых демократов допускает незаконные утечки данных в СМИ, а Fake News фабрикуют собственные материалы, опираясь на источники или обходясь без них. Источники больше не имеют никакого значения для наших коррумпированных и лживых традиционных медиа, это превратилось в анекдот", - написал Трамп.

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Некоторые члены команды Мюллера отмечают, что выводы доклада по итогам этого расследования компрометируют Трампа гораздо сильнее, чем это следует из слов генпрокурора Билла Барра. Члены команды Мюллера сказали коллегам, что Барр не вполне точно передал выводы расследования.

Генпрокурор обещал обнародовать доклад к середине апреля, после того, как из него будет исключена вся конфиденциальная информация. Однако контролируемый демократами Юридический комитет Палаты представителей проголосовал за то, чтобы затребовать повесткой полный текст доклада и сопутствующие материалы.

Барр представил резюме доклада Мюллера, согласно которому расследование не нашло свидетельств сговора между предвыборным штабом Трампа и Россией. Несмотря на слова Барра о том, что доклад не окончательно снимает подозрения с президента, сам Трамп заявил, что полностью оправдан.