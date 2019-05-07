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07.05.2019, 09:49

Трампа от суда защищает только должность: письмо экс-прокуроров

Трампа от суда защищает только должность: письмо экс-прокуроров - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Если бы на месте главного фигуранта доклада спецпрокурора Мюллера был кто-то другой, а не президент США, ему уже предъявили бы обвинения, пишут юристы

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Сотни отставных федеральных прокуроров в США полагают, что американского лидера Дональда Трампа давно уже можно было бы привлечь к суду, если бы не его президентский иммунитет. Около 500 экс-прокуроров подписали открытое письмо в ответ на доклад спецпрокурора по "российскому делу" Роберта Мюллера.

Бывшие чиновники убеждены: в этом отчете, который затрагивает тему возможных связей Трампа и его прошлого/нынешнего окружения с РФ, предостаточно действий, которые заслуживают привлечения фигурантов к суду.

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В частности, Трамп неоднократно пытался уволить Мюллера или помешать его расследованию.

"Мы твердо верим в то, что <...> подавляющее большинство профессиональных суждений будет сводиться к судебному преследованию за действия, изложенные в докладе", - пишут экс-прокуроры, которые работали при различных администрациях, вплоть до времен Дуайта Эйзенхауэра.

Каждый из нас уверен, пишут бывшие прокуроры, что поведение президента Трампа (каким оно представлено в доклада), если бы это было любое другое лицо, привело бы к множественным обвинениям в уголовном преступлении.

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Они ссылаются на положение Минюста США от 1973 года: в том документе Конституция США интерпретируется в пользу действующего главы государства, то есть его практически невозможно привлечь к ответственности.

Поэтому подписанты возмущены решением генпрокурора Уильяма Барра не обвинять Трампа в препятствовании расследованию Мюллера. По их словам, такое поведение топ-чиновника судебной системы "противоречит логике и нашему опыту".

Ранее спецпрокурор США после более чем двух лет расследований не смог выяснить, мешал ли Трамп правосудию из-за "связей с РФ", а если мешал, то как именно. Глава Минюста США заявил, что раз так, то тех оснований для обвинений Трампу, которые уже собраны, недостаточно.

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Теги: Роберт Мюллер, дональд трамп, открытое письмо, препятствование
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