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20.04.2019, 08:43

Отчет Мюллера: в США не исключают возможности импичмента Трампа

Отчет Мюллера: в США не исключают возможности импичмента Трампа - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Рейтинг президента США снизился после публикации отчета спецпрокурора

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Некоторые политики-демократы заявили о возможности импичмента президента США Дональда Трампа после публикации отчета специального прокурора Роберта Мюллера. Об этом сообщает Голос Америки.

Сенатор–демократ Элизабет Уоррен стала первым кандидатом в президенты США, призвавшим начать процедуру импичмента президента Трампа. Она назвала причиной этого "серьезность его нарушений". "Игнорировать неоднократные попытки президента воспрепятствовать расследованию (…) нанесет большой и долговременный ущерб этой стране", – отметила Уоррен.

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Глава Комитета по надзору Палаты представителей демократ Элайджа Каммингс заявил телеканалу MSNBC, что вопрос об импичменте может возникнуть: "Многие задают вопрос об импичменте. Возможно, мы скоро придем к этому. Но пока дайте нам понять, что делает Мюллер, что делает Барр, дайте нам увидеть доклад Мюллера в полном виде и изучить все сопроводительные документы".

Сенатор-республиканка Сюзен Коллинз отметила, что демократы неверно интерпретируют доклад Мюллера, чтобы усилить давление на Трампа. "Это не юридическая, а читательская интерпретация", - уточнила она.

По данным опроса Reuters/Ipsos, проведенного 18 -19 апреля, деятельность президента США Дональда Трампа после опубликования доклада Мюллера, одобряют 37% американцев – 15 апреля аналогичное мнение высказали 40%.

19 апреля 2019 года Трамп прокомментировал опубликованный 18 апреля отчет по итогам расследования специального прокурора, назвав документ "полной ерундой", а самого прокурора "безумным Мюллером".

 Читайте также: Трамп-Мюллеру: "Game over". Главная тема в США - коротко

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Теги: Роберт Мюллер, дональд трамп, рейтинг, отчет, импичмент
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