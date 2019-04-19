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19.04.2019, 17:49

Трамп об отчете Мюллера: Полная ерунда

Трамп об отчете Мюллера: Полная ерунда - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Американский президент считает, что расследование и его выводы полностью сфабрикованы

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал опубликованный вчера, 18 апреля, отчет по итогам расследования специального прокурора Роберта Мюллера, назвав документ "полной ерундой", а самого прокурора "безумным Мюллером". Об этом глава США написал в своем Twitter.

Трамп считает, что заявления из отчета сделаны его ненавистниками-демократами, полностью сфабрикованы и не соответствуют действительности. При это американский президент напоминает, что никогда не соглашался давать показания и не отвечал на то, что заявляли другие собеседники Мюллера.

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Что именно из отчета на более чем 400 страниц опровергает Трамп – неясно.

Вчера американский президент, после пресс-конференции генерального прокурора Уильяма Барра по итогам расследования, в Facebook опубликовал картинку со стилизованной под известный сериал "Игра престолов" надписью, однако вместо названия сериала там написано "Игра окончена" в адрес "ненавистников" и "радикальных левых демократов". На картинке также написано: "Нет сговора. Нет препятствий".

Читайте также: Трамп-Мюллеру: "Game over". Главная тема в США - коротко

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Теги: дональд трамп, отчет мюллера
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