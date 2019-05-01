Мюллер отрицает, что Трамп не препятствовал правосудию - NYT

Роберт Мюллер (фото - EPA)

Спецпрокурор США Роберт Мюллер в письме сообщил генпрокурору Биллу Барру, что считает некоторые его выводы по отчету о вмешательстве России в президентские выборы 2016 г. ошибочными. Об этом пишет The New York Times.

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Какие конкретные возражения высказал Мюллер в своем письме, пока не известно. По словам чиновника ведомства Барра, спецпрокурор "разочарован" отсутствием контекста в представлении выводов по отчету. Он недоволен тем, что выступление Барра в марте создало впечатление, будто прокурор не нашел никаких нарушений, что позволило президенту США Дональду Трампу заявить о полном своем оправдании.

Барр же ранее публично заявил, что не согласен с некоторыми правовыми доводами в докладе Мюллера.

Доклад, обнародованный 18 апреля, показывает Трампа не таким уж невиновным и указывает на доказательства того, что Трамп все же препятствовал правосудию.