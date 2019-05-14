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14.05.2019, 16:18

Йованович делила украинских силовиков на своих и чужих - Луценко

Йованович делила украинских силовиков на своих и чужих - Луценко - Фото
Мари Йованович (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам генпрокурора, Йованович оценивала работу НАБУ выше, чем работу ГПУ

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Генпрокурор Юрий Луценко обвинил бывшего посла США в Украине Мари Йованович в том, что она доносила до администрации Дональда Трампа необъективную информацию об Украине и была слишком субъективна в своем отношении к представителям украинских силовых органов. Об этом сегодня на брифинге заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"К сожалению, так произошло, что посол Соединенных Штатов Америки (Мари Йованович, - ред.), теперь уже бывший, не всегда доносил объективную информацию о ситуации в нашей стране, в частности, в правоохранительных органах. Мне кажется, госпожа посол была слишком субъективной в своем отношении в разделении на своих и чужих, на фаворитов посольства... в том числе Сытник и Лещенко, и плохих", - заявил он.

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По словам Луценко, Йованович оценивала работу НАБУ выше, чем работу ГПУ.

Ранее Луценко заявил в интервью американскому телеканалу Hill.TV о том, что Йованович во время их первой встречи якобы предоставила ему список лиц, которых ГПУ не должна преследовать

В Госдепартаменте США телеканалу сообщили, что заявление Луценко – "откровенная фальсификация".

В посольстве США в Украине также опровергли заявление украинского генпрокурора.

После этого конфликта с Йованович встретился глава МВД Арсен Аваков.

Недавно США приняли решение отозвать Йованович. В МИД Украины заявили, что это "плановый процесс, который происходит в соответствии с планами и процедурами, существующими в американской дипломатии".

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Теги: набу, мари йованович, юрий луценко, сергей лещенко
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