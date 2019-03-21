Аваков встретился с Йованович после ее конфликта с Луценко

Фото: twitter.com/AvakovArsen

Министр внутренних дел Арсен Аваков провел встречу с послом США в Украине Мари Йованович. Об этом он сообщил в Twitter.

По словам Авакова, с послом США он обсуждал "актуальные вопросы обеспечения честных и прозрачных выборов, безопасности и недопущения провокаций на избирательных участках во время голосования".

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Вчера стало известно, что генеральный прокурор Юрий Луценко заявил в интервью американскому телеканалу Hill.TV о том, что Йованович во время их первой встречи якобы предоставила ему список лиц, которых ГПУ не должна преследовать.

В Госдепартаменте США телеканалу сообщили, что заявление Луценко – "откровенная фальсификация".

В посольстве США в Украине также опровергли заявление украинского генпрокурора.