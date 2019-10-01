На Банковой не могут найти стенограмму разговора с Трампом

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: EPA и пресс-служба президента, коллаж: LIGA.net)

Офис президента Украины не смог за пять дней найти стенограмму разговора президентов Украины и США. Об этом говорится в ответе ОПУ на запрос LIGA.net.

Свой запрос LIGA.net направила 23 сентябя, то есть еще до того, как Белый дом обнародовал стенограмму разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Согласно закону, ОПУ должен был на протяжении пяти рабочих дней предоставить ответ на запрос. 1 октября ответ таки пришел.

"На основании части 4 статьи 20 закона О доступе к публичной информации Офисом президента принято решение о продолжении срока рассмотрения запроса до 20 дней", - сказано в ответе ОПУ.

Норма закона, на которую ссылается Банковая, предусматривает, что срок рассмотрения запроса может быть продолжен до 20 рабочих дней, если запрос касается представления "большого объема информации или требует поиска информации среди значительного количества данных".

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа с Зеленским. Текст появился на сайте Белого дома.

В ней Зеленский, в частности, согласился рассмотреть вопрос о расследовании дела о компании Хантера Байдена – сына политического конкурента Трампа Джозефа Байдена.

Также оба президента раскритиковали действия по поддержке Украины со стороны ЕС, в частности лидеров Франции Эмманюэля Макрона и Германии Ангелы Меркель.

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