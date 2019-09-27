В Сенате США требуют дословную стенограмму разговора Трампа

Дональд Трамп (Фото: Ron Sachs/EPA)

Предоставить Конгрессу дословную стенограмму телефонного разговора президентов Украины и США, о наличии которой стало известно накануне из жалобы обличителя, потребовала от администрации Трампа американская сенатор Дайана Фейнстейн. Об этом она заявила сегодня, 27 сентября, передает Укринформ.

"Я считаю, что жалоба обличителя очень достоверна. Она утверждает, что президент воспользовался своими полномочиями, чтобы добиться политической приверженности от иностранного государства, а персонал Белого дома знал, что это неправильно, и пытался скрыть это, утаив детали разговора с президентом Украины Зеленским ", - заявила представительница Демократической партии.

При этом она обратила внимание, что в жалобе говорилось о существовании дословной стенограммы разговора, а не той, которая была представлена ​​общественности и содержала материалы на основе заметок присутствующих.

"Если это так, то ее следует предоставить на рассмотрение Конгресса. Конгресс обязан контролировать выполнение Конституции", - отметила американская сенатор.

Она также подчеркнула, что важно установить, кто совершил действия, направленные на сокрытие подробностей телефонного разговора, а также насколько тщательно это было выполнено.

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