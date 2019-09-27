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Демократы: Стенограмма Трампа-Зеленского - это 5 минут из 30

Демократы: Стенограмма Трампа-Зеленского - это 5 минут из 30 - Фото
Брифинг конгрессменов-демократов (Фото: скриншот из видео Roll Call/Youtube)
27.09.2019, 13:43

Конгрессмены заверили, что поддержка Украины останется неизменной

Опубликованная стенограмма беседы президента Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа не является полной, заявила конгрессмен Марси Каптур на брифинге представителей Украинского кокуса Конгресса США 25 сентября.

"Это примерно пять минут из разговора, который длился около 30 минут. Мы хотим полную стенограмму", - требует Каптур.

В брифинге приняли участие восемь конгрессменов-демократов. Они осудили действия Трампа и выразили поддержку украинскому правительству.

"Новая власть в Киеве заслуживает нашей поддержки перед лицом российской агрессии", поскольку ее пытались использовать в узко-партийных интересах, заявила конгрессмен Нита Лоуи.

Конгрессмен Уильям Киттинг заявил, что поддержка Украины со стороны Конгресса сохраняется, поскольку она "не может быть обусловлена чем-то вроде просьб президента об услуге - услуге сфабриковать политическую грязь, и она не зависит от того, кто предпочитает останавливаться в Трамп-тауэр, приехав в США".

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Владимир Зеленский дональд трамп Марси Каптур Нита Лоуи Уильям Киттинг Украинский кокус
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