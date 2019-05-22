Зеленский показал инаугурацию с обратной стороны телекамер: видео

Президент Владимир Зеленский, который 20 мая официально вступил в полномочия, показал процесс подготовки к инаугурации и происходящее за кадром во время церемонии в Раде. Видео опубликовано на его канале в YouTube.

"Vlog Зе Президент возвращается! Сегодня - немного закулисья с инаугурации президента Владимира Зеленского", - сказано в подписи к видео.

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На канале анонсированы новые выпуски влога Зеленского, в которых предлагается узнать, "как быть президентом и оставаться человеком".

20 мая состоялась инаугурация Зеленского , после чего принял решение распустить Раду, а Кабмину предложил подать в отставку. Во время своей речи он повздорил с Ляшко из-за русского языка. Также у него упало на пол удостоверение президента. Утром по пути на инаугурацию к Верховной Раде Зеленский шел вдоль забора с собравшимися людьми и в какой-то момент подпрыгнул и поцеловал в лоб бывшего коллегу по студии Квартал-95 Евгения Кошевого.

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