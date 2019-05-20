Сюр. Зеленский шел в Раду и в прыжке чмокнул Кошевого: видео

Когда Владимир Зеленский шел утром вдоль забора с собравшимися людьми на инаугурацию к Верховной Раде, в какой-то момент он подошел к барьеру, подпрыгнул - и поцеловал в лоб бывшего коллегу по студии Квартал-95 Евгения Кошевого.

Эпизод на видео оформлен в виде коуба - короткого зацикленного ролика.

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Перед этим он также поцеловал в щеку других актеров - Юрия Ткача и Мику Фаталова.

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Сегодня, 20 мая, Зеленский получил всю полноту президентской власти, после чего принял решение распустить Раду, а Кабмину предложил подать в отставку. Во время своей речи он повздорил с Ляшко из-за русского языка. Также у него упало на пол удостоверение президента.

LIGA.net вела полноформатную хронику инаугурации.

Видео: ТСН / 1+1