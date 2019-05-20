Зеленская появилась в Instagram и тут же записала сториз

Владимир и Елена Зеленские (фото - ЕРА)

Супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского завела аккаунт в соцсети Instagram. Фотоблог Елены Зеленской теперь доступен здесь - @olenazelenska_official.

В описании аккаунта указано: "The newbie First Lady", то есть, "первая леди-новичок".

Реклама

Там уже появилось два снимка: пока проходила инаугурация ее мужа, Зеленская выложила два совместных с ним фото.

По состоянию на 14:55 у аккаунта было более 122 000 подписчиков.

Смотрите также: Зеленский пришел на Банковую, там возникла давка - фото

Сегодня, 20 мая, Зеленский получил всю полноту президентской власти, принял решение распустить Раду и предложил Кабмину подать в отставку. Во время своей речи он повздорил с Ляшко из-за русского языка.

LIGA.net вела полноформатную хронику инаугурации.