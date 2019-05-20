Зеленский пришел на Банковую, там возникла давка - фото

Около 14:00 новый глава государства Владимир Зеленский зашел в здание Администрации президента на улице Банковой в Киеве. Об этом с места событий передает корреспондент LIGA.net.

За десять минут того Зеленский вместе с охраной и членами своей команды прошлись пешком со стороны Мариинского дворца до Банковой. Некоторое время они шли в сопровождении гостей, в том числе из иностранных делегаций.

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За ним следовало около 150 человек, которые решили идти с президентом до конца и прорвались через пост правоохранителей. В результате небольшой давки упала пожилая женщина. С ней все в порядке.

Сегодня, 20 мая, Зеленский получил всю полноту президенской власти, принял решение распустить Раду и предложил Кабмину подать в отставку. Во время своей речи он повздорил с Ляшко из-за русского языка.

LIGA.net вела полноформатную хронику инаугурации.

Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net

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