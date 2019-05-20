Зеленский сказал, каким будет его первый указ

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Избранный президент Владимир Зеленский направился в Администрацию президента на встречу с иностранными гостями.

Из Верховной Рады Зеленский в сопровождении своей команды и охраны перешел в Администрацию президента. На вопрос журналиста, каким будет его первый указ, Зеленский сказал: "О роспуске Рады".

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Отвечая на вопрос, всегда ли он будет передвигаться пешком, Зеленский выразил надежду, что улицы не будут перекрываться. "Это главное. А там – какая разница. Где пешком, а где на машине", - сказал он.

Зеленский, принеся присягу и произнеся вступительную речь, заявил о роспуске Верховной Рады.

"Дорогие депутаты! Сегодня вечеринок не будет. Будем работать. Очень прошу вас принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовном преследовании за незаконное обогащение, а также многострадальный избирательный кодекс. И сделайте, пожалуйста, открытые списки!" - сказал он.