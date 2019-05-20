У Зеленского упало на пол удостоверение президента: видео

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Торжественная церемония инаугурации не обошлась без внеплановых моментов

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Во время торжественной церемонии вступления Владимира Зеленского в должность президента на пол в Верховной Раде упало удостоверение главы государства, которое ранее ему вручила глава Центризбиркома Татьяна Слипачук.

Зеленский взял "книжечку" у Слипачук, положил его на специальную подушечку у представителя почетного караула.

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Военнослужащий отошел от президента, развернулся, и в этот момент удостоверение соскользнуло на пол. Кто-то из депутатов фракции Самопомощь поднял его и вернул на место.

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Сегодня, 20 мая, Зеленский получил всю полноту президенской власти, принял решение распустить Раду и предложил Кабмину подать в отставку. Во время своей речи он повздорил с Ляшко из-за русского языка.

LIGA.net вела полноформатную хронику инаугурации

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Теги: Владимир Зеленский, удостоверение
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