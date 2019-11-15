Опубликована расшифровка первого разговора Зеленского и Трампа

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (фото — пресс-служба президента)

Белый дом обнародовал расшифровку телефонного разговора, состоявшегося между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом 21 апреля. Текст расшифровки опубликован на сайте CNN.

Во время звонка Трамп поздравил Зеленского с победой на президентских выборах. Зеленский заявил, что Трамп был примером для его команды и пригласил в Украину на свою инаугураци.

В ответ Трамп пообещал, что инаугурацию Зеленского посетит, "как минимум, кто-то очень, очень высокого уровня", или группа представителей США. В свою очередь, Трамп сказал, что будет рад пригласить Зеленского в Белый дом, когда тот "освоится и будет готов".

25 сентября была опубликована расшифровка звонка Трампа Зеленскому, состоявшегося 25 июля, из-за которого против Трампа было начато расследование об импичменте.

9 ноября Трамп пообещал публикацию "очень важного" разговора с Зеленским.

Справка. В начале сентября СМИ США написали, что Трамп хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против сына Байдена Хантера, который якобы связан с коррупцией в газовой компании из Украины. Некоторые чиновники увязали заморозку помощи Украине именно с этим. LIGA.net вела хронику "Украиногейта". Демократы добиваются импичмента Трампа. Эта запутанная история - максимально доступно.