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Опубликована расшифровка первого разговора Зеленского и Трампа

Опубликована расшифровка первого разговора Зеленского и Трампа - Фото
Владимир Зеленский и Дональд Трамп (фото — пресс-служба президента)
15.11.2019, 17:30

После победы Зеленского на выборах президент США поздравил его и пообещал пригласить в Белый дом

Белый дом обнародовал расшифровку телефонного разговора, состоявшегося между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом 21 апреля. Текст расшифровки опубликован на сайте CNN.

Во время звонка Трамп поздравил Зеленского с победой на президентских выборах. Зеленский заявил, что Трамп был примером для его команды и пригласил в Украину на свою инаугураци.

В ответ Трамп пообещал, что инаугурацию Зеленского посетит, "как минимум, кто-то очень, очень высокого уровня", или группа представителей США. В свою очередь, Трамп сказал, что будет рад пригласить Зеленского в Белый дом, когда тот "освоится и будет готов".

  • 25 сентября была опубликована расшифровка звонка Трампа Зеленскому, состоявшегося 25 июля, из-за которого против Трампа было начато расследование об импичменте.
  • 9 ноября Трамп пообещал публикацию "очень важного" разговора с Зеленским.

Справка. В начале сентября СМИ США написали, что Трамп хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против сына Байдена Хантера, который якобы связан с коррупцией в газовой компании из Украины. Некоторые чиновники увязали заморозку помощи Украине именно с этим. LIGA.net вела хронику "Украиногейта". Демократы добиваются импичмента Трампа. Эта запутанная история - максимально доступно.

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Владимир Зеленский дональд трамп импичмент
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