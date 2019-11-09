Трамп анонсировал публикацию второго разговора с Зеленским

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент США Дональд Трамп опубликует расшифровку телефонного разговора с Владимиром Зеленским во вторник, сообщает Reuters со ссылкой на слова Трампа.

Во время общения с журналистами Трамп сказал, что он дважды звонил Зеленскому и что он покажет расшифоровку второго, "очень важного" разговора.

Речь идет о разговоре, который состоялся между президентами в апреле.

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Справка. В начале сентября СМИ США написали, что Трамп хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против сына Байдена Хантера, который якобы связан с коррупцией в газовой компании из Украины. Некоторые чиновники увязали заморозку помощи Украине именно с этим. LIGA.net вела хронику "Украиногейта". Демократы добиваются импичмента Трампа. Эта запутанная история - максимально доступно.