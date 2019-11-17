"Как Джеймс Бонд": Парнас считал, что действует по заданию Трампа

Лев Парнас (Фото: EPA)

Арестованный в США бизнесмен украинского происхождения Лев Парнас рассказывал друзьям, что президент США Дональд Трамп поручил ему "секретную миссию" по давлению на правительство Украины с целью расследования против экс-вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера, сообщает CNN.

В прошлом году Парнас присутствовал на праздновании Хануки в Белом доме, где якобы общался с Трампом и его личным адвокатом Рудольфом Джулиани, после чего рассказал двоим доверенным лицам, что получил от президента США спецзадание, "что-то вроде миссий Джеймса Бонда", утверждает CNN со ссылкой на людей, слышавших это от Парнаса.

"Парнас видел это задание как крестовый поход, он был уверен, что делает правильные вещи для Трампа", - сказал один из источников.

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Джулиани через своего адвоката отрицает частную встречу Парнаса с Трампом в тот вечер, также адвокат Джулиани заявил, что Парнас страдает от мании величия.

Адвокат Парнаса сообщил CNN, что его клиент все время верил, что действует от имени президента и по указанию его личного адвоката Джулиани.