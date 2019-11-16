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Против личного адвоката Трампа начато расследование - Bloomberg

Против личного адвоката Трампа начато расследование - Bloomberg - Фото
Рудольф Джулиани (фото - ЕРА)
16.11.2019, 08:22

Джулиани подозревают в финансовых нарушениях и получении выгоды от газового бизнеса в Украине

В США Федеральная прокуратура начала расследование в отношении Рудольфа Джулиани, личного адвоката президента США Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.

Джулиани подозревают в возможных финансовых нарушениях и необоснованном отсутствии регистрации в качестве иностранного агента.

Также, по сообщению Wall Street Journal, следователи изучат, получал ли Джулиани выгоду от газового бизнеса в Украине, который вели его клиенты Лев Парнас и Игорь Фруман, недавно арестованные в США.

  • По данным СМИ, Парнас и Фруман помогали Джулиани в поиске компрометирующих материалов на сына Джо Байдена Хантера, который работал на украинскую компанию Burisma.
  • В октябре Джулиани признал, что получил $500 000 от компании Парнаса за юридические консультации.

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Руди Джулиани лев парнас игорь фруман
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