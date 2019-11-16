Против личного адвоката Трампа начато расследование - Bloomberg

В США Федеральная прокуратура начала расследование в отношении Рудольфа Джулиани, личного адвоката президента США Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.
Джулиани подозревают в возможных финансовых нарушениях и необоснованном отсутствии регистрации в качестве иностранного агента.
Также, по сообщению Wall Street Journal, следователи изучат, получал ли Джулиани выгоду от газового бизнеса в Украине, который вели его клиенты Лев Парнас и Игорь Фруман, недавно арестованные в США.
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