Секретарь СНБО: Зеленский не пойдет на уступки Путину

Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)

Президент Владимир Зеленский на нормандской встрече не пойдет на уступки Путину, которые будут противоречить интересам Украины. Такое убеждение сегодня на брифинге высказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Я уверен, что ни одного шага на какие-то уступки, которые будут не на пользу нашему государству, от президента Зеленского мы там не увидим", - сказал он.

Уточняя, согласится ли Украина на условия Путина ради установления мира, он добавил: "Украина пойдет только на свои интересы".

По словам Данилова, оппоненты Украины будут делать все возможное, чтобы вынудить вступить в переговоры с боевиками, но "нужно понимать, с кем. И могут ли они отвечать за свои слова, есть ли у них такие полномочия". Секретарь СНБО подчеркнул, что на оккупированном Донбассе нет властей ДНР и ЛНР, а есть представители РФ.

"Мы будем рады, если Путин признает, что это война, которую Украина ведет с Россией. Потому что это наша земля. Нам нужен нормандский формат, чтобы мы глаза в глаза посмотрели Путину и задали ему вопрос: нет ли у вас желания пойти к себе", - сказал он.

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