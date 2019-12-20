Замглавы МИД пояснил, как будут внедрять формулу Штайнмайера

Василий Боднар (Фото: пресс-служба Кабмина)

Так называемая формула Штайнмайера должна быть внесена в законодательство через правки в закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Об этом рассказал в Раде замглавы Министерства иностранных дел Василий Боднар.

"Должен быть отдельный закон об изменениях в существующий закон, в котором прописывается формулировка, когда начинает действовать этот закон после проведения выборов. Изменения в закон - это и есть путь воплощения (формулы, - ред.) в законодательство", - пояснил чиновник.

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По его словам, все эти изменения в законодательство будет обсуждать и принимать Рада, а МИД привлекут лишь к разработке технической части воплощения договоренностей нормандской четверки в текст.

Справка. Франк-Вальтер Штайнмайер - глава МИД ФРГ на момент начала агрессии РФ против Украины и до января 2017-го, участник переговоров в нормандском формате. ФШ - предложенный им порядок выполнения вторых минских соглашений. Впервые о ней стало известно после парижского саммита четверки в октябре 2015-го.

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