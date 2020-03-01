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Глава ОП Ермак встретился с представителем Кремля Козаком: о чем говорили

Глава ОП Ермак встретился с представителем Кремля Козаком: о чем говорили - Фото
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба Офиса президента)
01.03.2020, 13:40

В Офисе президента сообщили, что Андрей Ермак заявил на встрече о намерении провести следующий трек обмена пленными в марте

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Минске встретился с заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В переговорах приняли участие представители украинской и российской делегаций.

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Во время встречи стороны обсудили вопросы взаимного освобождения пленных в формате "всех на всех", о котором договорились лидеры нормандской четверки во время встречи в Париже в декабре 2019 года.

Ермак заявил о намерении провести следующий трек обмена в марте. Участники встречи также отметили необходимость продолжения переговоров для полного выполнения договоренностей, достигнутых в ходе саммита в нормандском формате.

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Арина Толина
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