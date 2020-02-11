Ермак: Козак больше настроен на диалог с Украиной, чем Сурков

Андрей Ермак (Фото предоставлено пресс-службой Ермака)

Заместитель главы администрации президента страны-агрессора Дмитрий Козак больше настроен на диалог с Украиной, чем помощник Владимира Путина Владислав Сурков. Об этом в интервью телеканалу Украина 24 заявил помощник президента Андрей Ермак.

По его словам, он встречался с Козаком.

"Мне кажется, он больше настроен на диалог, и по тем вопросам, по которым я с ним коммуницировал, я могу сказать, что у нас было конструктивное общение, без которого, наверное, не состоялось бы то, что произошло (освобождение пленных, - ред.). Поэтому у меня достаточно позитивное (впечатление, - ред.)", - подчеркнул Ермак.

Главный переговорщик уточнил, что видел только указ о назначении Козака замглавы администрации Путина, но не видел указа об увольнении Суркова.

Отвечая на вопрос, верит ли он в то, что путинская Россия и сам Путин настроены на то, чтобы разрешить ситуацию на Донбассе, Ермак сказал: "Я убежден в том, что президент Зеленский искренне хочет прекратить войну, я и убежден в том, что наша сторона сегодня делает все необходимое для того, чтобы это состоялось, на всех уровнях, и в нормандском формате, и в Минске".

Справка. США считают Суркова одним из главных высокопоставленных чиновников российской администрации, ответственных за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Из-за этого 17 марта 2014 на Суркова были наложены международные санкции в связи с агрессией РФ против Украины. Правительство США запретил ему въезд в страну, наложило арест на активы и собственность, находящиеся на территории Соединенных Штатов. Аналогичные меры были приняты со стороны правительства Канады. Также он включен в санкционные списки Европейского Союза, Австралии, Швейцарии и Украины. Сурков идеолог террористических организаций ДНР/ЛНР, что подтверждают многочисленные перехваты разговоров Суркова, Чеснакова и главарей террористов.

Кремле заявили , что указа об отставке куратора террористических организаций, воюющих против Украины на Донбассе, Суркова пока нет. 25 января вСуркова

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