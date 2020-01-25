Сурков уходит в отставку. Кремль говорит - пока указ не подписан

Владислав Сурков (Фото: ЕРА)

В Кремле заявили, что указа об отставке помощника президента России, куратора террористических организаций, воюющих против Украины на Донбассе, Владислава Суркова пока нет. Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

"Никаких указов об отставке Суркова нет", - заявили в Кремле, подчеркнув, что они не располагают информацией об этом.

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого в России считают человеком Суркова, заявлял, что помощник президента РФ покинул госслужбу "в связи со сменой курса на украинском направлении". В Кремле уточнили, что политика РФ в отношении Украины не менялась.

Чеснаков отреагировал на это заявление Кремля, заявив, что решение Суркова "принято и не изменится", о чем ему известно "от самого Суркова" передает агентство.

Сурков, по данным LIGA.net из источников в украинских спецслужбах, отвечал за "политическую жизнедеятельность террористов". Собеседники полагают, что если уход Суркова подтвердится, это будет означать, что Москва "больше не видит политических перспектив у своего террористического анклава в Донецке и Луганске".

Российский журналист Алексей Венедиктов заявил, что теперь "курировать украинское направление" вместо Суркова будет экс-вице-премьер РФ Дмитрий Козак, которого в России называют "куратором экономического направления" на территориях подконтрольных Кремлю террористов.

Справка. США считают Суркова одним из главных высокопоставленных чиновников российской администрации, ответственных за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Из-за этого 17 марта 2014 на Суркова были наложены международные санкции в связи с агрессией РФ против Украины. Правительство США запретил ему въезд в страну, наложило арест на активы и собственность, находящиеся на территории Соединенных Штатов. Аналогичные меры были приняты со стороны правительства Канады. Также он включен в санкционные списки Европейского Союза, Австралии, Швейцарии и Украины. Сурков идеолог террористических организаций ДНР / ЛНР, что подтверждают многочисленные перехваты разговоров Суркова, Чеснакова и главарей террористов.