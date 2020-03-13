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"Это не прямые переговоры". Ермак объяснил, что именно подписали в Минске

"Это не прямые переговоры". Ермак объяснил, что именно подписали в Минске - Фото
Андрей Ермак (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
13.03.2020, 15:41

Глава Офиса президента отметил, что "никаких шагов, которые бы создавали правовое поле для признания представителей так называемых ОРДЛО" нет

Украина не собирается вести прямые переговоры с ОРДЛО. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, комментируя создание консультативного совета в Минске.

"На последней встрече в Минске участники ТКГ заявили о необходимости создании консультационного совета, который создается в составе политической подгруппы, как совещательного органа, который может рассматривать вопросы, которые  согласованы в пакете минских договоренностей и давать свои предложения, которые могут быть использованы или не использованы в работе политической подгруппы", - сказал Ермак.

"Хочу подчеркнуть с полной ответственностью, что никаких шагов, которые бы сегодня создавали правовое поле для представителей так называемых ОРДЛО, их признания не существует. Ни о каких прямых переговорах речь не идет", - отметил Ермак.

По его словам, речь идет о создании платформы, на которой граждане Украины, которые проживают на временной оккупированной территории Донбасса и на подконтрольной Украине могут общаться по вопросам, согласованными в пакете минских соглашений.

"Если это решение будут принято, то оно будет принято в Минске на следующей встрече ТКГ", - уточнил Ермак, добавив, что механизм, как будут выбираться представители от ОРДЛО и подконтрольной Украине территорий еще дорабатывается.

Ермак сообщил, что если совет будет создан, то со стороны Украины там будут лучшие специалисты, которые являются авторитетами в мире, патриотически настроены, их кандидатуры сейчас обсуждаются.

  • 11 марта в Минске на заседании контактной группы договорились создать так называемый консультативный совет, который усаживает за стол переговоров представителей Украины и кремлевских марионеток из террористических организаций ДНР/ЛНР. 

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Арина Толина
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