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Мир не любой ценой. На какие компромиссы не готовы украинцы - опрос Разумкова

Мир не любой ценой. На какие компромиссы не готовы украинцы - опрос Разумкова - Фото
Дорога в Золотое (Фото: Евгений Малолетка/ОБСЕ)
26.02.2020, 14:56

Большинство украинцев против особого статуса ОРДЛО, амнистии боевиков и возвращения территорий военной силой

Большинство украинцев выступают против наделения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей особым статусом и закрепления его в Конституции. Об этом говорят данные опроса, проведенные в феврале Центром Разумкова.

Против особого статуса ОРДЛО высказались 62,1% опрошенных, это на 5,9% больше, чем было в октябре (56,2%). Количество тех, кто готов пойти на такой шаг, составило 20,7, снизившись на 5,6% (в октябре - 26,3%).

Для абсолютного большинства красными линиями по-прежнему остаются такие шаги:

- введение в Украине федеративного устройства (68,1% против, 11,1% за);

- придание русскому языку статуса второго государственного (53,9% против, 30,8% за);

- отказ от перспективы членства в НАТО и закрепление в Конституции нейтрального статуса (54,1% против, 25,6% за);

- отказ от евроинтеграции и выход из соглашения с ЕС (60,4% против, 19,9% за);

- признание Крыма российским в обмен на освобождение Донбасса (70,4% против, 10,1% за);

- отделения оккупированных территорий от Украины (65,5% против, 13,2% за);

- возобновление контроля над ОРДЛО с помощью военной силы (55,7% против, 20,1% за).

Против налаживания торгово-экономических контактов с оккупированными территориями выступают 47,6%, за - 34,6%; против прекращения выплат пенсий и зарплат 40,8%, за - 35,7%.

По вопросу официальных переговоров с подконтрольными России боевиками мнения разделились, и отличие статистически не значимо: 41% готовы поддержать такой шаг, 40,4% против.

Опрос проведен с 13 по 17 февраля, опрошено 2018 человек от 18 лет и старше, во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий, теоретическая ошибка выборки не более 2,3%.

  • Опрос фонда Деминициативы и центра Разумкова летом 2019 года показал, что украинцы считают неприемлемыми большинство возможных компромиссов, предусмотренных минскими соглашениями.
  • В октябре прошлого года опрос показал близкие к нынешним результаты.

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Денис Юдин
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